광주북구, 2021년 보육 유공 정부포상 '국무총리상' 수상

보육 공공성 강화, 보육교사 처우 개선, 안전한 보육환경 조성 등 공로 인정





[아시아경제 호남취재본부 김육봉 기자] 광주시 북구(구청장 문인)는 보건복지부가 주관한 ‘2021년 보육 유공 정부포상’에서 광주시에서는 유일하게 우수기관으로 선정돼 ‘국무총리상’을 받는다고 29일 밝혔다.

이번 보육 유공 포상은 보육 사업 도입 및 안정적 정착에 기여한 지방자치단체에 주어지는 상이다.

북구는 ▲보육정책 수립·집행 ▲공보육 시설 확충 ▲보육교사 처우 개선 ▲어린이집 질 및 안전관리 ▲보육 관련 제도 개선 수범사례 등 평가지표에서 좋은 점수를 받았다.

지난 2019년부터 2021년까지 3년 연속 국공립어린이집 건립 지원사업 공모에 선정돼 안전하고 쾌적한 보육환경 조성에 노력하고 있다.

공공건축물 그린 리모델링 사업을 추진, 에너지 성능 향상 및 효율 개선 등을 통해 국공립어린이집 17개소를 녹색어린이집으로 탈바꿈시키고 있다.

또 온라인 육아 골든벨, 열린 어린이집 활성화 지원, 보육 교직원 견학 및 안전교육 등 다양한 시책을 추진하고 있다.

문인 청장은 “이번 수상은 보육 현장에서 질 높은 서비스 제공을 위해 애쓰는 보육교사들과 공직자가 함께 노력한 결과”라며 “앞으로도 아이 낳아 키우기 좋은 북구 만들기에 최선을 다하겠다”고 말했다.

한편, 정부포상 시상식은 내달 8일 정부세종청사에서 열릴 예정이다.

