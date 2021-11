속보[아시아경제 이현우 기자] 28일(현지시간) 런던ICE거래소에서 북해산 브렌트유는 전장대비 2.48달러(3.46%) 오른 74.07달러에 장을 시작했다. 앞서 지난 26일 코로나19 오미크론 변이 여파로 11.53% 급락한 이후 반등에 성공했다.

