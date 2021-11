[아시아경제 문혜원 기자] 롯데리아는 자사 통합 외식 주문 앱인 ‘롯데잇츠’ 이용 고객을 위한 프로모션을 운영한다고 29일 밝혔다.

먼저 1만3000원 이상 배달 서비스 주문 시 2000원 할인 혜택의 모바일 할인 쿠폰을 다음 달 12일까지 제공한다. 쿠폰은 다음 달 19일까지 사용 가능하다.

기존 회원과 신규 가입 고객에게는 예약 픽업 서비스인 ‘잇츠오더’로 사용이 가능한 모바일 할인·무료 쿠폰 프로모션도 운영한다.

롯데잇츠 기존 고객에게는 다음 달 2일 출시 예정인 롯데리아 ‘유러피언프리코치즈버거’ 콤보 메뉴로 구성한 모바일 할인 쿠폰을 선착순 1만명에게 제공한다. 신규 가입 고객에게는 롯데리아 데리버거, 엔제리너스 아메리카노, 크리스피크림도넛 오리지널글레이즈드 2개의 무료 쿠폰을 제공한다.

