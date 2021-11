"북한 가고 싶다" 경기도 교육청 웹툰, '北 찬양' 논란 생긴 이유는

경기도교육청, 사연 바탕 웹툰에 '북한 찬양' 논란 일어

"공식 계정서 북한 옹호 옳지 않아"VS"아이들 일상 전한 것일 뿐"

[아시아경제 박현주 기자] 경기도교육청이 공식 사회관계망서비스(SNS)에 북한 아이들의 학교생활을 소개하는 웹툰 내용이 논란이 되고 있다. 이에 하루 만에 게시물은 삭제된 것으로 알려졌다.

경기도교육청은 지난 26일 인스타그램을 통해 '북한 친구들 부럽다!'라는 제목의 웹툰을 공개했다. 이는 학교에서 있었던 사연을 바탕으로 제작되는 '사연 보내주면 그려주는 만화' 연재코너다.

이 웹툰은 총 10컷으로 구성됐으며, 한 교사가 북한 아이들의 학교 생활을 초등학교 2학년 아이들에게 소개하다가 생긴 일화를 담았다. 교사는 수업 시간에 아이들에게 한국 학교와 북한과의 차이점을 소개하며, 북한에는 급식이 없는 대신 도시락을 먹거나 집에 다녀온다고 설명했다.

논란이 된 부분은 웹툰에서 '북한에 가고 싶다', '북한 부럽다'라고 말하는 아이들의 반응이다. 일각에서는 경기도교육청이 운영하는 공식 계정에서 이른바 '북한 찬양' 게시글을 올리는 게 적절하지 않다는 비판을 내놓고 있다.

웹툰에는 북한에서는 담임 선생님이 한 번 정해지면 졸업할 때까지 바뀌지 않는다는 내용도 있었던 것으로 알려졌다. 이에 아이들이 "그럼 나 진짜 북한 가고 싶다", "갈 사람 손 들어"라고 말해 선생님이 감동받았다는 내용이 담겼다. 또 아이들은 북한 아이들의 소풍, 운동회 사진을 보며 "북한 부럽다! 소풍도 가고"라고 말한다.

반면 웹툰 내용에 문제가 없다는 의견도 나온다. 북한을 찬양하는 목적에서 그려진 웹툰이 아니라, 교사와 아이들의 일상을 전한 것에 불과하다는 지적이다. 코로나19로 인해 소풍은커녕 등교도 하지 못했던 아이들이 북한 아이들의 소풍을 부러워하는 것도 당연하다는 옹호도 나온다.

한편 경기도교육청이 운영하는 공식 인스타그램의 팔로워는 약 1만3000명이다. 경기도교육청은 이밖에도 '공감툰', '2급 정교사툰', '실수해도괜찮소' 등 여러 웹툰을 연재하고 있다.

박현주 기자 phj0325@asiae.co.kr