선박 침수·화재 사고 빨리 진압하는 '초강력' 펌프

해경-한국생산기술연구원, 분출량 3배·거리 50% 늘린 고성능 배수펌프 개발

[아시아경제 김봉수 기자] 선박이 침수되거나 불이 났을 때 더 빠르고 효과적으로 대응할 수 있는 초강력 펌프가 개발됐다. 3배 이상 물을 빨리 빼내고 화재가 났을 때엔 50% 더 멀리서도 불을 끌 수 있다.

한국생산기술연구원은 해양경찰청과 함께 해상에서 선박의 침수 및 화재사고에 신속하고 효과적으로 대응할 수 있는 '고성능 배수펌프'를 공동 개발했다고 29일 밝혔다. 배수량과 소화수 배출거리가 획기적으로 개선돼 해상구난에 특화됐다. 알루미늄 재질로 제작된 이 펌프는 육상이나 선박에 있는 엔진의 회전력을 부드러운 플렉시블 케이블로 해수흡입장치와 연결시켜 선박 내부의 바닷물을 기존보다 강한 압력으로 빠르게 배출하는 방식이다.

기존 제품들과 크기는 유사하지만, 배수량이 기존 1분당 약 500ℓ에서 1,500ℓ로 3배가량 향상됐다. 분출거리도 약 25m에서 37m로 12m(50%) 정도 더 늘어나 배수와 소화 양 측면에서 뛰어난 성능을 보인다. 앞으로 상용화되면 해난구조뿐만 아니라 집중호우, 홍수 등으로 인한 다양한 수해현장에서도 활용 가능할 것으로 기대된다. 해경은 이 펌프를 보다 가볍게 만들어 현장 배치할 계획인 것으로 알려졌다.

배수펌프는 선박 안으로 밀려들어오는 바닷물을 빠르게 배출하거나 소방호스와 연결해 화재선박을 진화하는 데 이용되는 가장 필수적인 해상구난 장비다. 주로 해경과 해군 등 관공선, 민간구조선에서 운용하고 있으며, 인명구조를 위한 시간을 확보하고 침몰, 전복 등 2차 사고를 방지해주는 중요한 역할을 한다.

그런데 초동 대응 임무를 맡은 100t급 이하 소형 해경함정들은 현재 기동성 확보를 위해 시중에서 판매하는 가벼운 육상 양수기를 활용하고 있다. 그러나 배수량이 적고 소화수 분출거리도 짧아 효율성이 크게 떨어졌다.

해경과 생기원은 이러한 문제점을 해결하기 위해 지난해 10월부터 고성능 펌프 공동개발에 착수했다. 특히 생기원 김진혁 박사팀은 배수펌프의 핵심부품인 해수흡입장치와 회전체를 해경이 원하는 성능기준에 부합하도록 맞춤 설계와 최적화를 지원했다. 해경은 이를 토대로 자체 보유한 3D프린터를 이용해 시제품을 제작하고 수차례 현장 테스트를 진행해 약 1여년에 걸쳐 성능을 검증했다.

김봉수 기자 bskim@asiae.co.kr