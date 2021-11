국민 10명 중 9명 "기후위기 심각"…인권위, 첫 실태조사 발표

다음달 1일 결과 발표 및 토론회 개최

[아시아경제 이관주 기자] 국민 10명 중 9명이 현재 '기후위기'가 심각하다고 인식하는 것으로 나타났다. 기후위기에 대응하기 위한 정부 정책 수립 과정에서는 기술개발 지원과 인력·예산 확대가 필요하다는 의견이 많았다.

국가인권위원회는 다음 달 1일 이 같은 내용의 '기후위기와 인권에 관한 인식과 국내·외 정책 동향 실태조사' 결과 발표 및 토론회를 개최한다고 29일 밝혔다.

이번 조사는 인권위가 기후위기와 인권에 대해 실시한 첫 실태조사다. 실태조사는 총 1500명을 대상으로 기후위기와 인권에 관한 인식, 기후위기 관련 국제사회와 국내 정책 동향 조사, 기후위기 취약계층별 적응 정책 분석 등으로 진행됐다.

인식조사 결과, 기후위기 자체에 대한 관심에 비해 기후위기와 인권에 대한 인식은 낮았다. 전체 조사대상자의 80.4%는 '기후위기 이슈에 대해 관심이 있다'고 답했고, 93.7%는 '기후위기가 심각하다'고 응답했다. 반면, 기후위기가 인권에 미치는 영향에 대해서는 52.1%만이 인지하고 있다고 했다.

기후위기로 누가 가장 피해를 볼 것이라고 생각하는지에 대해서는 농어민이 47.5%로 가장 많았고, 경제적 취약계층(21.5%), 야외노동자(14.0%)가 뒤를 이었다. 기후위기 정책 수립 시 정부가 가장 고려해야 할 사항에 대해서는 기후위기에 대응하기 위한 기술개발 지원(33.3%), 인력과 예산의 확대(21.1%), 인식개선과 홍보·교육(19.9%) 등 순으로 집계됐다.

실태조사 결과 발표와 함께 진행될 토론회에서는 기후위기 취약계층별 적응 정책의 문제점을 중심으로 발표와 토론이 진행될 예정이다. 건설노동자, 마트 배송 노동자, 농민 등 취약계층 당사자의 발언도 마련된다.

이관주 기자 leekj5@asiae.co.kr