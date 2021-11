KOTRA, WTO-韓·유럽 백신 기업들과 '통상과 백신 포럼' 개최

[아시아경제 정현진 기자] KOTRA가 스위스 제네바에서 국제기구·유럽 기업과의 백신 협력 강화와 코로나19 팬데믹 종식을 위한 통상 분야 지원 방안을 발굴하고자 세계무역기구(WTO) 등 국제기구, 한국·유럽 백신·치료제 기업들과 연구기관이 참석한 '통상과 백신 포럼'을 29일 개최했다.

제네바에 소재한 WTO와 백신 개발 프로젝트에 자금을 지원하는 국제민간기구인 감염병혁신연합(CEPI) 등이 참여한 이번 행사는 산업통상자원부가 주관한 것으로 글로벌 백신·치료제 생산 및 공급 확대를 위한 통상과 백신 세미나, 비즈니스 라운드테이블, 기업 간 상담회로 구성됐다. 코로나19 변이 발생 등을 고려해 스위스 현지를 비대면으로 연결한 가운데 한국기업 17개사가 참석, 온·오프라인으로 진행됐다.

글로벌 백신·치료제 생산 및 공급 확대를 위한 통상과 백신 세미나에서는 론자 등 백신 기업들이 행사에 참석한 국제기구와 글로벌 통상환경과 공급망 진출 관련 애로사항 해결, 통상 분야 지원방안에 대해 토의했다. 특히, WTO와는 신속 통관, 수출 규제 조치 제한 등 통상 분야 지원 방안 마련을 통한 글로벌 백신 공급 활성화 방안에 대해 논의했다.

비즈니스 라운드테이블에서는 스위스와 독일의 백신 및 원부자재 기업 13개사가 참석해 백신 공동연구, 위탁생산(CMO), 임상시험 협력 등 한국과의 협력수요를 발표했다. KOTRA는 이러한 협력수요를 바탕으로 한국기업과 해외기업 간 협력 및 사업화를 지원한다는 방침이다.

손수득 KOTRA 부사장은 "정부의 'K-글로벌 백신 허브화' 추진에 발맞춰 코로나19 백신 선두주자인 미국 및 유럽과의 파트너십 사업을 집중적으로 추진하고 있다"며 "내년에는 우리 기업의 글로벌 협력 대상국을 확대하고 맞춤형 지원사업도 추진해 우리 백신의 글로벌 공급망 진출을 더욱 강화할 계획"이라고 말했다.

