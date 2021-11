경기교육청, 30일 '학부모-교원 대토론회' 개최

[아시아경제(수원)=이영규 기자] 경기도교육청이 30일 학부모 학교참여 활성화를 위한 학부모-교원 교육공동체 대토론회를 개최한다.

올해 학부모 학교참여 활성화 워킹그룹(협의단)이 8개월 동안 현장중심 학부모 정책을 연구 개발한 내용을 발표하는 장이다.

토론회는 '학부모 학교참여를 노래하다'를 부제로 ▲학부모-교원 소통 공감 프로그램 ▲온라인 콘텐츠 개발 ▲학부모회 구성 및 운영 매뉴얼 ▲학부모회 컨설팅 매뉴얼 등 4개 영역별 주제 발제와 토론으로 진행된다.

토론회에는 워킹그룹 학부모 위원과 교원 등이 참여한다. 온라인으로 생중계되며 누구나 직접 토론에 참여할 수 있다.

정수호 경기교육청 학부모시민협력과장은 "교사, 학생과 함께 교육 3주체 가운데 하나인 학부모의 교육동행으로 학교교육력을 높일 수 있다"면서 "이번 대토론회가 참여와 협력의 학교자치 활성화에 큰 역할을 할 것으로 기대한다"고 전했다.

