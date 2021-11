[세종=아시아경제 김현정 기자] 정부가 내달 국고채 발행 물량을 축소하는 방식으로 국가채무 규모를 2조5000억원 줄이기로 했다. 올해 초과세수를 활용해 당초 계획보다 국채 발행규모를 줄인다는 계획이다.

기획재정부는 25일 발표한 '12월 국고채 발행 계획'에서 내달 5조8000억원 규모의 국고채를 발행할 계획이라고 밝혔다.

당초 정부가 계획한 발행 규모는 8조3000억원이었으나 올해 초과 세수를 활용해 이를 2조5000억원 줄인 것이다. 이에 따라 올해 적자국채 발행 규모는 104조원에서 101조5000억원으로 줄어든다.

김현정 기자 alphag@asiae.co.kr