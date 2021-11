지니뮤직 "박현진 KT 본부장, 대표로 선임"

[아시아경제 황준호 기자] 지니뮤직 지니뮤직 043610 | 코스닥 증권정보 현재가 6,260 전일대비 260 등락률 -3.99% 거래량 822,982 전일가 6,520 2021.11.22 10:21 장중(20분지연) 관련기사 지니뮤직, 3분기 영업이익 34억원…전년 동기 대비 7.5%↓지니뮤직서 '밀리의서재' 오디오북 듣는다지니뮤직, 케이티스튜디오지니로 최대주주 변경 예정 close 은 내년 1월 임시주주총회와 이사회를 열어 박현진 전 KT KT 030200 | 코스피 증권정보 현재가 31,000 전일대비 50 등락률 -0.16% 거래량 142,671 전일가 31,050 2021.11.22 10:21 장중(20분지연) 관련기사 한국거래소, KT 불성실공시법인 지정 여부 결정 예고KT, '갤럭시 워치4' 구매하면 '갤럭시 버즈2' 할인[클릭 e종목] "KT, 연초까지 4만원 돌파 전망" close 커머스전략본부 본부장(전무)을 대표이사로 선임할 예정이라고 22일 공시했다.

사업 경쟁력 강화를 위해 대표이사를 변경한다고 회사 측은 설명했다.

박현진 대표이사 예정자는 연새대 대학원에서 경영학 석사를 받았고, KT의 유무선사업본부·5G사업본부·커머스전략본보를 이끌었다.

