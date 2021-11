LH, 하남 미사강변도시 자족시설용지 2필지 공급

3.3㎡당 1775만~1993만 원 수준, 12월 8일 입찰·개찰, 13~17일 계약

서울외곽순환 및 중부고속도로 인접, 5호선 미사역 등 교통망 탁월

[아시아경제 조강욱 기자] 한국토지주택공사(LH)는 경기도 하남 미사강변도시 내 자족시설용지 2필지를 경쟁입찰 방식으로 공급한다고 21일 밝혔다.

‘자족시설용지’는 도시 활성화를 위해 도시지원시설용지의 범위를 지식산업센터 및 벤처기업집적시설 등으로 확대한 용지를 말한다.

이번에 공급하는 자족시설용지(자족8-1, 8-2블록) 2필지는 약 3만4000㎡ 규모로, 3.3㎡당 공급예정가격은 1775만~1993만 원 수준이다.

건축제한사항은 건폐율 60%이하, 용적률 500%이하, 최고층수 10층 이하로, 지식산업센터 건축이 가능한 U2구역 내 위치해 있고 도시형공장 외에도 벤처기업집적시설, 의료시설, 방송통신시설, 교육연구시설 등 다양한 시설을 설치할 수 있다.

공급 방식은 일반경쟁입찰 방식이며, 신청자격은 지식산업센터, 도시형공장, 벤처기업집적시설, 의료시설, 방송통신시설 등 지구단위계획 시행지침에 맞는 용도(U2구역)로 사용하기를 원하는 실수요자이다.

대금납부방법은 2년 유이자 균등분할납부로, 계약금 10%를 납부한 후 잔여대금을 6개월 마다 총 4회 납부하면 된다. 일시납을 희망할 경우 계약금 10%를 납부한 후 1개월 내 40%, 2개월 내 50%를 납부하면 된다.

공급 일정은 △입찰(12월 8일, 오전 10시~오후 4시) △개찰(12월 9일, 오후 4시30분 △당첨자 발표(12월 8일, 오후 6시 이후)이며, 당첨자 계약체결은 12월 13일부터 17일까지 진행된다.

하남 미사강변도시는 567만9000㎡, 수용 인원 9만2000여 명 규모의 대규모 공공주택지구이다. 강남까지 20분대로 갈 수 있고, 올림픽대로, 서울외곽순환도로, 중부고속도로 등이 가깝다. 지하철 5호선 미사역이 위치해 있고 향후 지하철 9호선이 개통 예정돼 교통여건 또한 우수하며, 사업지구 내 3만8000여 가구를 포함해 주변 근로인구 유입 등 풍부한 배후수요를 자랑한다.

