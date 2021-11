우리카드, CGV와 업무협약 체결…"연내 PLCC 출시"

CGV 영화 무료 관람권 1매·5000원 할인 제공 등 탑재

[아시아경제 기하영 기자]우리카드는 영화 특화 상업자 표시 신용카드(PLCC) 출시를 위해 국내 멀티플렉스 CGV와 업무협약식을 체결했다고 18일 밝혔다.

전일 용산구 CJ CGV 본사에서 진행된 업무협약식에는 김정기 우리카드 대표이사와 허민회 CJ CGV 대표이사를 비롯해 양 사 주요 관계자가 참석했다. 위드코로나에 맞춰 극장을 다시 찾는 고객들을 위해 연내 'CGV 우리카드' 출시를 약속했다.

해당 카드는 CGV 영화 관련 특화 서비스와 모아포인트 적립 서비스를 탑재할 계획이다. 또 영화 티켓을 연상시키는 플레이트 디자인을 통해 고객들의 소장 니즈를 불러일으킬 예정이다.

우리카드 관계자는 "영화를 사랑하는 많은 고객들이 'CGV 우리카드'와 함께 더 즐거운 일상 회복의 시기를 보내셨으면 좋겠다"며 "앞으로도 양질의 서비스를 담은 PLCC 출시를 위해 노력하겠다"고 말했다.

기하영 기자 hykii@asiae.co.kr