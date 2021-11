[아시아경제 이지은 기자] 통일부는 18일 북한의 인권 침해를 규탄하는 내용의 유엔 북한인권결의안이 채택된 것과 관련해 "북한 주민 인권의 실질적 개선"을 위해 노력하겠다는 뜻을 밝혔다.

통일부 당국자는 "결의안의 취지가 이행되도록 북한 주민 인권의 실질적 개선을 위해 노력할 것"이라며 이같이 밝혔다.

이 당국자는 "북한 주민의 인권이 실질적으로 개선될 수 있도록 유엔 등 국제사회와 함께 노력한다는 것이 정부의 기본 입장"이라며 "이를 바탕으로 작년에 이어 올해도 결의안 컨센서스(전원동의) 채택에 동참한 것"이라고 설명했다.

유엔총회 산하 제3위원회는 17일(현지시간) 미국 뉴욕 유엔본부에서 회의를 열어 북한인권결의안을 표결 없이 컨센서스 방식으로 채택했다.

