김치의 날, 김치해요 … 부산교육청, ‘온라인 가족 영양체험프로그램’ 운영

[아시아경제 영남취재본부 황두열 수습기자] 부산교육청이 11월 22일 김치의 날을 맞아 특별한 행사를 진행한다.

부산시교육청 영양교육체험관은 오는 20일부터 27일까지 교육 가족 600명을 대상으로 ‘온라인 가족 영양체험 프로그램’을 운영한다.

프로그램은 사전 배부한 김치 체험꾸러미를 활용해 각 가정에서 전통음식 김치를 직접 담그며 가족 간 소통과 식생활 개선에 도움을 준다. 코로나19 예방과 확산 방지를 위해 온라인으로 진행한다.

꾸러미는 김치 체험키트와 학습 체험키트로 구성됐다.

꾸러미는 오는 20일 영양교육체험관 주차장에서 드라이브스루로 30가족에게 배부된다. 11월 22일부터 26일까지는 아이스박스에 담아 270가정에 배송된다.

60세트는 우리 식문화에 익숙하지 않은 다문화가정에 지원해 전통음식과 식문화를 체험하고 맛볼 수 있게 한다.

남수정 시 교육청 학교생활교육과장은 “김치 담그기 체험하면서 우리 전통음식의 우수성을 알리고 영양·식생활에 관한 관심과 전통 식문화 계승·발전에 도움 되도록 하겠다”고 말했다.

