[골프토픽] LPGA투어 최종전 "내년 우승상금 24억원 최고액~"

[아시아경제 노우래 기자] ○…‘역대 최고액’.

미국여자프로골프(LPGA)투어 시즌 최종전인 CME그룹 투어챔피언십 상금이 여자 골프 역대 최대 규모로 늘어난다. LPGA와 대회 타이틀 스폰서 CME그룹은 18일(한국시간) "2022시즌부터 대회 총상금을 700만 달러(82억7400만원), 우승상금은 200만 달러(23억6400만원)로 증액한다"고 발표했다. 올해는 총상금 500만 달러에 우승상금 150만 달러 규모다.

내년 대회부터 적용될 증액된 상금은 총상금과 우승상금 모두 여자 골프 역대 최고다. 총상금은 메이저 AIG여자오픈 580만 달러, 우승상금은 CME그룹 투어챔피언십의 150만 달러가 가장 많았다. CME그룹 투어챔피언십은 한 시즌 LPGA투어 성적을 포인트로 환산해 상위 선수만 출전하는 대회다. 60명이 출격하는 올해는 이날 밤 미국 플로리다주 네이플스의 티뷰론골프장에서 개막한다.

노우래 기자 golfman@asiae.co.kr