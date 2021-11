현대건설, 다우존스 DJSI 평가 2년 연속 ‘세계 1위’ 선정

DJSI(다우존스 지속가능경영지수) 평가 12년 연속 ‘DJSI World’ 등재

건설/엔지니어링 부문, 글로벌 1위 ‘인더스트리 리더(Industry Leader)’ 총 9회 선정

2021년 KCGS (한국기업지배구조원) ESG 통합평가 4년 연속 ‘A’ 등급 달성

2021년 대한민국 지속가능성대회 KSI 종합건설업 부문 1위 수상

[아시아경제 조강욱 기자] 현대건설 현대건설 000720 | 코스피 증권정보 현재가 49,150 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 50,200 2021.11.18 09:19 장시작전(20분지연) 관련기사 현대엔지니어링 등 '팀 코리아', 세계 최대 쿠웨이트 LNG 수입터미널 준공현대건설 등 5개사, 도심항공 모빌리티 생태계 구축 맞손현대건설, 조경디자인서 ‘우수디자인상품 최고상’ 수상 close 은 ‘2021 다우존스 지속가능경영지수(DJSI)’ 평가에서 12년 연속 DJSI 월드(World)에 편입됨과 동시에 건설·엔지니어링 부문 세계 1위에 2년 연속 선정됐다고 18일 밝혔다.

DJSI 월드 지수는 전 세계 시가총액 상위 2500대 기업 중 ESG 경영 수준 상위 10%에게만 주어지는 지표로 현대건설 현대건설 000720 | 코스피 증권정보 현재가 49,150 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 50,200 2021.11.18 09:19 장시작전(20분지연) 관련기사 현대엔지니어링 등 '팀 코리아', 세계 최대 쿠웨이트 LNG 수입터미널 준공현대건설 등 5개사, 도심항공 모빌리티 생태계 구축 맞손현대건설, 조경디자인서 ‘우수디자인상품 최고상’ 수상 close 은 그 중에서도 취우수 글로벌 선도 기업으로서 인정을 받았다는 것을 의미한다. DJSI(Dow Jones Sustainability Index)는 세계 최대 금융정보 제공기관인 미국 ‘다우존스(Dow Jones)’사와 스위스 국제투자회사 ‘로베코샘(RobecoSAM)’사가 공동개발한 지속가능 투자지수로 기업의 경제적 성과 뿐만 아니라, 환경 및 사회적 지속가능성을 평가한 결과를 매년 발표한다.

이번 선정으로 현대건설 현대건설 000720 | 코스피 증권정보 현재가 49,150 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 50,200 2021.11.18 09:19 장시작전(20분지연) 관련기사 현대엔지니어링 등 '팀 코리아', 세계 최대 쿠웨이트 LNG 수입터미널 준공현대건설 등 5개사, 도심항공 모빌리티 생태계 구축 맞손현대건설, 조경디자인서 ‘우수디자인상품 최고상’ 수상 close 은 건설/엔지니어링 부문에서 글로벌 최우수 기업 ‘인더스트리 리더(Industry Leader)’로 총 9회 선정됐다. 이는 업계 최초 성과라는 점에서 의미가 깊다고 회사 측은 설명했다.

특히 2021년 건설·엔지니어링 부문 평가에서는 신규문항과 입증 확대 사유로 평가 기업 간의 점수격차가 벌어져, 전 세계 건설사 중 3개 기업만 월드 지수에 편입되는 영예를 안았다.

DJSI는 기업의 환경, 사회, 지배구조 등 ESG 3가지 부문에 대한 지속가능성을 평가하는데 현대건설 현대건설 000720 | 코스피 증권정보 현재가 49,150 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 50,200 2021.11.18 09:19 장시작전(20분지연) 관련기사 현대엔지니어링 등 '팀 코리아', 세계 최대 쿠웨이트 LNG 수입터미널 준공현대건설 등 5개사, 도심항공 모빌리티 생태계 구축 맞손현대건설, 조경디자인서 ‘우수디자인상품 최고상’ 수상 close 은 여성 사외이사 선임, 친환경 에너지 사업 확대 및 탈석탄 결의, 안전보건경영 강화, 윤리·준법 경영 강화, 협력사 ESG 경영진단, 비재무 정보 공개 확대 등을 통해 높은 점수를 받았다. 현대건설 현대건설 000720 | 코스피 증권정보 현재가 49,150 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 50,200 2021.11.18 09:19 장시작전(20분지연) 관련기사 현대엔지니어링 등 '팀 코리아', 세계 최대 쿠웨이트 LNG 수입터미널 준공현대건설 등 5개사, 도심항공 모빌리티 생태계 구축 맞손현대건설, 조경디자인서 ‘우수디자인상품 최고상’ 수상 close 은 전사 지속가능경영 협의체를 분기별로 운영하며, ESG 리스크 심의를 이사회 수준까지 높혀 진행하고 있다.

특히 현대건설 현대건설 000720 | 코스피 증권정보 현재가 49,150 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 50,200 2021.11.18 09:19 장시작전(20분지연) 관련기사 현대엔지니어링 등 '팀 코리아', 세계 최대 쿠웨이트 LNG 수입터미널 준공현대건설 등 5개사, 도심항공 모빌리티 생태계 구축 맞손현대건설, 조경디자인서 ‘우수디자인상품 최고상’ 수상 close 은 올해 건설사 최초로 보고서를 세계경제포럼(WEF)의 ESG 정보공개 방향인 ‘4P 추진체계(번영·Prosrperity, 지구·Planet, 사람·People, 원칙·Principle)’를 토대로 구성했다. 또 글로벌 경쟁력 강화와 기후변화 대응, 안전보건 이행력 제고, 밸류체인 역량강화 등 각 부문별 세부 추진 내용과 비재무성과를 반영했다. 이와 함께 다양한 ESG 정보를 공개하며, ‘탈석탄 선언 이해관계자 서신’을 보고서에 수록해 향후 국내외 석탄 관련 투자 및 시공 사업에 신규 참여를 전면 배제 결정한 내부 방침을 공식화해 이행 과정에 대한 부분도 이해관계자들에게 알렸다.

현대건설 현대건설 000720 | 코스피 증권정보 현재가 49,150 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 50,200 2021.11.18 09:19 장시작전(20분지연) 관련기사 현대엔지니어링 등 '팀 코리아', 세계 최대 쿠웨이트 LNG 수입터미널 준공현대건설 등 5개사, 도심항공 모빌리티 생태계 구축 맞손현대건설, 조경디자인서 ‘우수디자인상품 최고상’ 수상 close 은 한국기업지배구조원(KCGS)이 환경·사회·지배구조 부문의 국내 상장회사 765사 대상으로 실시한 2021년 ESG 통합 평가에서 4년 연속 통합 A등급을 획득했다. 특히 올해 ESG 부문 모두 A등급을 획득하며 건실한 지속성장을 위한 속도감 있는 전사 ESG 경영을 추진하고 있다.

또 한국표준협회 주관 ‘2021 대한민국 지속가능성대회’에서도 종합건설업 부문 1위에 선정됐다. ‘대한민국 지속가능성대회(이하 KSI)는 2009년부터 한국표준협회가 사회적 책임의 국제 표준인 ISO26000을 기반으로 국내 기업의 사회적 책임 이행 수준 및 지속가능성을 평가하는 국내 최대 규모의 이해관계자 기반 조사다.

현대건설 현대건설 000720 | 코스피 증권정보 현재가 49,150 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 50,200 2021.11.18 09:19 장시작전(20분지연) 관련기사 현대엔지니어링 등 '팀 코리아', 세계 최대 쿠웨이트 LNG 수입터미널 준공현대건설 등 5개사, 도심항공 모빌리티 생태계 구축 맞손현대건설, 조경디자인서 ‘우수디자인상품 최고상’ 수상 close 관계자는 "향후에도 글로벌 건설 리더로서, 친환경·저탄소 중심의 산업 인프라 전환 등 대내외 경영환경에 선제적으로 대응해 미래 사업 전략과 연계한 신재생·수소 에너지 사업 전환을 추진하겠다"면서 "근본적인 EPC 경쟁력을 보다 강화하고 투자개발과 운영까지 건설 전 영역을 아우르는 ‘토탈 솔루션 크리에이터’로 거듭나며 지속가능성을 확고히 하고 미래시장을 주도해 나갈 것"이라고 말했다.

조강욱 기자 jomarok@asiae.co.kr