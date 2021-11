2022학년도 대학수학능력시험(수능)일인 18일 서울 중구 이화여자외국어고등학교에 마련된 시험장 앞에서 한 수험생이 부모의 격려와 응원을 받고 있다./김현민 기자 kimhyun81@

>Please activate JavaScript for write a comment in LiveRe.