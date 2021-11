이재정교육감, 18일 새벽 수능 시험장 찾아 관계자들 격려

[아시아경제(동두천)=이영규 기자] 이재정 경기도교육감이 18일 새벽 동두천양주교육지원청을 찾아 2022학년도 대학수학능력시험 문답지가 지구 내 시험장으로 이송되는 상황을 지켜보고 관계자들을 격려했다.

이 교육감은 이어 양주에 있는 덕현고등학교로 이동해 시험 현장 경찰, 교직원들에게 직접 감사의 마음을 전하고 입실하는 수험생을 응원했다.

또 수능 감독관들을 격려하면서 수험생들이 부정행위로 간주되는 안타까운 일 없이 모두가 무사히 시험을 마칠 수 있도록 해줄 것을 당부했다.

이 교육감은 "작년에 이어 올해도 코로나19 상황에서 확진자와 자가 격리자를 위한 시험장까지 운영하며 수능 준비에 최선을 다했다"면서 "수험생 한 명 한 명이 안전하고 편안하게 수능을 치를 수 있도록 애써주시는 종사 요원 여러분의 희생과 노고에 감사드린다"고 했다.

한편 경기도 수험생은 14만3942명이며 19개 지구 349개 시험장에서 2022학년도 대학수학능력시험를 치른다. 수험생 가운데 확진자는 병원시험장 3곳, 자가격리자는 26개 별도시험장에서 시험을 보게 된다.

이영규 기자 fortune@asiae.co.kr