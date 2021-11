마켓컬리, 김장용 '생굴' 최대 28% 할인 판매

[아시아경제 김유리 기자] 마켓컬리는 이번주 주말부터 시작되는 본격적인 김장 적기를 맞아 감칠맛을 내는데 필요한 김장용 생굴을 다음 달 5일까지 최대 28% 할인 판매한다고 18일 밝혔다.

마켓컬리의 대표 굴 상품은 '삼삼물산'의 남해안 김장용 생굴 2kg이다. 정상가 대비 1만6000원 할인해 선보인다. 중량 100g 당 가격으로 환산하면 2000원 꼴이다. 마켓컬리는 "대표 새벽배송 온라인몰을 포함해 네이버쇼핑과 비교해도 최저가"라고 설명했다.

한국농수산식품유통공사에 따르면 올해 생굴 가격은 전년 대비 30% 이상 올랐다. 올 여름 바닷물 고온현상으로 인한 더딘 굴 성장과 코로나19에 따른 굴 작업장 근무 인원 부족 현상, 생굴 농가의 업종 변경 등이 겹치며 시장 공급량이 줄어 가격이 급등했다. 컬리는 "협력사와 사전 물량 협의를 통해 산지 경매가에 굴 상품을 미리 확보해 김장을 준비하는 소비자들에게 좋은 가격에 판매할 수 있게 됐다"고 말했다.

이번에 마켓컬리가 최저가로 선보이는 삼삼물산의 생굴 2kg 상품은 김장용으로 가장 적합한 중(中) 사이즈의 굴이다. 마켓컬리에서 지난해 9월부터 올해 5월까지 판매한 굴 상품 중 중간 크기의 비중은 약 70%였다. 굴 2kg이면 보통 25~30포기 김치를 담글 수 있다. 남해안에서 자란 굴을 바로 활용할 수 있도록 껍데기를 깔끔하게 손질해 포장한 것도 특징이다. 소비자가 원하는 날짜를 지정해 마켓컬리의 샛별배송으로 상품을 예약 수령할 수 있다는 점도 장점이다.

마켓컬리는 "굴 특성상 노로 바이러스 등의 우려가 있기 때문에 협력사와 공동으로 상품 안전성 검증을 철저히 실시하고 있다"고 강조했다. 생굴 시즌에 주 1회 노로 바이러스 검사 결과를 확인하고 격주로 대장균, 일반세균 등에 대한 검사서도 체크하며 월 1회 간격으로 방사능 검사도 진행하고 있다. 상품을 구매하는 고객을 대상으로 '반드시 세척해서 섭취하세요', '임산부, 노약자, 어린이 등 면역력이 약한 분은 반드시 익혀 드세요' 등 이용 안내문도 챙기고 있다.

한편 마켓컬리는 절임배추, 생굴, 수육 등 식재료부터 김치 냉장고, 보관용기 등 김장용품까지 총 150여종의 김장 관련 상품을 한 데 모은 '김장 기획전'을 오는 30일까지 진행한다. 김장 준비 상품을 최대 50% 할인된 가격에 구매할 수 있으며 추가 20% 쿠폰도 제공된다.

