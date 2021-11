롯데免, 친환경 속도낸다…"물류센터 연 전기소비 67% 신재생 에너지로"

[아시아경제 김유리 기자] 롯데면세점이 포스트 코로나 시대를 앞두고 친환경 사업 환경 구축을 본격화한다.

롯데면세점은 18일 인천 영종도 제1통합물류센터에 태양광 발전 설비를 준공하고 본격적인 가동에 들어갔다고 밝혔다. 국내 면세점 업계에서 물류센터에 태양광 설비를 설치한 것은 롯데면세점이 최초다.

롯데면세점은 올해 9월 착공 후 이달 초까지 약 2달 간 태양광 설비 공사를 마쳤다. 이후 한국전기안전공사에서 실시하는 사용전검사를 최종 통과해 가동을 시작했다는 설명이다. 롯데면세점은 공간 효율성을 고려해 유휴 공간이었던 약 1만3223㎡(약 4000평) 물류센터 옥상에 태양광 모듈 2240장을 설치했다. 이는 축구장 2개를 합친 규모다.

연간 발전용량은 1371메가와트(mW)로 약 570가구가 1년간 사용할 수 있는 전력량이다. 롯데면세점은 이를 통해 제1통합물류센터 전기소비량의 약 67%를 태양광 에너지로 대체할 예정이다. 연간 약 2억원의 비용 절감과 630t의 탄소 배출 저감 효과도 가져올 것으로 예상하고 있다.

롯데면세점은 제2통합물류센터에도 태양광 발전 설비를 추가 도입하는 등 친환경 면세 물류시스템을 구축한다는 포부다. 이갑 롯데면세점 대표는 "태양광 발전 설비 준공과 더불어 친환경 물류 환경을 만들기 위한 지속적인 투자를 계획하고 있다"며 "롯데면세점은 비즈니스 전 과정에서 지속가능경영을 이룰 수 있도록 할 것"이라고 말했다.

한편 롯데면세점은 롯데그룹 '2040 탄소 중립' 목표에 동참하고자 '듀티 포 어스(Duty 4 Earth)'라는 슬로건을 만들고, 환경경영 실천을 위한 활동을 펼치고 있다. 국내 면세업계 최초로 보세운송 전기차 차량과 스마트영수증 시스템 도입으로 연간 약 100만장의 종이 영수증 낭비를 줄여나가고 있다. 약 51t 온실가스 감소 효과를 보는 셈이다. 지난달에는 지속가능 경영활동과 체계적인 관리를 인정받아 업계 최초로 국제표준화기구(ISO)로부터 '환경경영시스템 ISO 14001' 인증을 획득하기도 했다.

김유리 기자 yr61@asiae.co.kr