신세계百, 럭셔리 브랜드 로저 비비에와 캐릭터 마케팅

[아시아경제 임춘한 기자] 신세계백화점은 오는 19일 프랑스 럭셔리 브랜드 로저 비비에와 손잡고 ‘푸빌라와 친구들’의 신규 캐릭터인 ‘로저’를 선보인다고 18일 밝혔다.

푸빌라와 친구들은 지난 2017년 하얀 곰을 닮은 솜뭉치 캐릭터 푸빌라와 너구리, 여우 등을 모티브로 탄생했다. 새 캐릭터인 로저는 로저 비비에의 크리에이티브 디렉터인 게라르도 펠로니가 가장 사랑하는 동물인 고양이에 브랜드의 상징적인 색깔인 핑크색을 더했다.

신세계백화점 전 점에서 로저가 포함된 푸빌라와 친구들로 포토존 등을 설치하고, 백화점 모바일 애플리케이션(앱) 고객을 대상으로 카카오톡 이모티콘을 준다.

이번 협업을 기념해 스니커즈와 미니백을 신세계 단독 상품으로 판매하고, 다음 달 14∼26일 강남점 1층 더 스테이지에서 회전목마를 콘셉트로 한 로저 비비에 팝업 스토어를 운영한다.

신세계백화점 관계자는 “신세계백화점의 대표 캐릭터 푸빌라가 연말을 맞이해 새로운 친구와 함께하는 특별한 공간과 상품을 준비했다“며 “고객에게 재미와 즐거움을 선사할 수 있는 차별화 된 쇼핑 콘텐츠를 지속적으로 선보일 것”이라고 말했다.

