"젊은 골퍼들의 신무기."

1879골프가 2030 골린이(골프+어린이)를 위한 기획 브랜드 ‘오락79(orac79) 골프클럽’을 출시했다. 왼손잡이용 100세트 포함 총 400세트 한정판이다. 피팅 클럽의 장점을 살리고, 유통 구조를 파괴해 최대의 혜택을 부여한다. 직영점과 온라인에서만 한정 판매하는 이유다. ‘블랙 & 화이트(Black & White)’ 컨셉이다. 심플하고 세련된 디자인부터 인상적이다.

드라이버와 우드(3, 5번), 아이언 세트(5~9번, PW, AW, SW), 말렛 퍼터, 고급 헤드커버와 캐디백이다. 올해 말까지 500만원 풀세트를 299만원에 살 수 있다. 1년간 무료 피팅 2회와 프로 레슨 5회까지 제공한다. 이동현 회장은 "2030세대 골퍼들의 기능적이면서 트렌디한 니즈에 맞춰 피팅과 고객 서비스를 결합한 새로운 시장을 창출해 갈 것"이라고 설명했다.