삼성전자, 인사제도 개편 추진…"절대평가 확대·동료평가제 도입"

[아시아경제 송승윤 기자] 삼성전자가 절대평가 확대와 동료평가제 도입 등의 내용이 담긴 인사 제도 개편에 나선다.

16일 업계에 따르면 삼성전자는 이날 임직원들을 대상으로 한 인사제도 개편안 설명회에서 이런 내용을 소개했다. 임직원 고과평가에서 절대평가를 확대하는 것과 동료평가제를 도입하는 방안 등이 주요 내용인 것으로 전해졌다.

삼성전자의 임직원 고가 평가는 'EX'(Excellent)와 'VG'(Very good), 'GD'(Good), 'NI'(Need improvement), 'UN'(Unsatisfactory) 등 5개 등급으로 나뉜다.

상위 10% 임직원은 가장 높은 등급인 EX 등급을 받고, 이후 25% 임직원은 VG 등급을 받는다. 나머지에겐 GD나 NI 등급이 부여되고 저성과자들은 UN 등급을 받는다. 평가 결과는 다음 해 연봉과 승진을 위한 기초자료로 쓰인다.

삼성전자는 이번 개편안에서 최상위 10% 직원에 부여하는 EX 등급은 유지하고, VG 등급의 비율 제한을 폐지하는 방안을 추진하는 것으로 알려졌다. 최상위 10%를 빼곤 기존 상대평가에서 절대평가 방식으로 전환하는 방향이다. 상급자가 하급자를 평가하는 현행 평가 방식도 상호 평가인 '동료평가제' 도입도 추진하는 것으로 전해졌다. 반면 도입 가능성이 제기됐던 직급체계 폐지는 이번 인사 개편안 설명회에선 거론되지 않았다.

삼성전자는 노사협의회와 노동조합, 부서장 등 임직원 의견 청취를 거쳐 개편안을 확정하고, 이달 말 부서별 설명회를 열 전망이다.

