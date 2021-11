바이오인프라생명과학, 11번가서 라이브 커머스 진행

[아시아경제 유현석 기자] 바이오인프라생명과학 바이오인프라생명과학 266470 | 코넥스 증권정보 현재가 2,890 전일대비 20 등락률 -0.69% 거래량 259 전일가 2,910 2021.11.16 11:56 장중(20분지연) 관련기사 바이오인프라, 성장 동력 확보 위해 70억원 규모 자금 조달 추진바이오인프라생명과학, '소노스킨' 중국 내 인허가 취득·유통 위한 MOU 체결바이오인프라생명과학, 오라클메디컬 그룹과 포괄적 협력 MOU close 은 오는 18일 11번가의 예능형 라이브 커머스 ‘자영업자 김다비’에서 피부 약물전달기술을 적용하여 개발한 소노스킨 제품의 라이브 커머스를 진행한다고 16일 밝혔다.

소노스킨은 바이오인프라생명과학이 보유하고 있는 원천기술중 하나인 피부 약물 전달 기술을 활용해 혁신성과 시장성을 모두 충족할 수 있도록 개발한 스킨케어 브랜드다. 가정용 초음파 기기와 미소기포 스프레이를 통해 피부 탄력, 주름 개선 등에 효과가 입증된 물질들이 피부속까지 도달할 수 있도록 했다.

진행될 라이브 방송에서는 소노스킨 브랜드의 초음파 기능성물질 흡수 촉진 미용기기인 소노큐브와 미소기포 함유 미스트를 할인가에 판매하며 화장품 냉장고 등의 경품 이벤트도 진행할 예정이다.

‘자영업자 김다비’는 CJ ENM과 11번가가 함께 협업하여 론칭한 예능형 라이브 커머스 컨텐츠다. 개그우먼 김신영이 ‘둘째이모 김다비’로 출연해 특유의 친화력과 입담으로 상품을 판매하는 프로그램이다.

