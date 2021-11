솔트룩스, BMW파이낸셜서비스코리아 챗봇 서비스 구축 사업 수주

[아시아경제 유현석 기자] 솔트룩스는 BMW파이낸셜서비스코리아가 발주한 ‘챗봇 서비스 구축 사업’에서 글로벌 기업 등 다수의 경쟁사를 제치고 가장 높은 기술검증(PoC) 점수를 획득, 수주 계약을 체결했다고 16일 밝혔다.

이번 사업은 고객컨택센터의 디지털 전환(DT)을 통한 BMW파이낸셜서비스코리아의 고객 만족도 향상 및 기업 이미지 제고를 골자로 한다. 자동차 금융 관련 문의 뿐만 아니라 서류 요청과 같은 단순·반복 상담을 AI가 처리한다. 한편 복잡하고 섬세한 상담에는 전문 상담사가 개입할 수 있도록 시스템화, 고객 대기시간을 단축할 뿐 아니라 전체 상담 품질을 향상시킨다는 계획이다. 만족도 설문조사와 응답 데이터 관리 툴 등 관리자 기능을 구현해 대고객 서비스 강화를 지원한다.

시스템의 핵심이 되는 톡봇은 솔트룩스가 개발한 국내 유일의 지식그래프 기반 챗봇이다. 아시아 최대 규모인 100만 언어 말뭉치 등 솔트룩스가 보유한 대규모 언어자원을 기반으로 고성능 자연어이해(NLU)엔진을 적용, 지식 기반의 심층 대화가 가능할 뿐 아니라 무려 93% 이상의 정확한 응답 품질을 자랑한다. 또 자체 지식증강과 다채널 지원 등 다양한 강점을 갖췄다.

솔트룩스는 대국민 맞춤형 개인비서 서비스인 국민비서 '구삐'와 NH농협은행, 한국투자증권, 한국전력 챗봇 구축 등으로 축적된 개발 노하우 및 검증된 방법론을 적용하여 품질과 안정성을 아우르는 챗봇 서비스를 구현할 예정이다.

솔트룩스 관계자는 “발화 의도를 파악하고 다양한 경우의 수에 대응할 수 있다는 점에서 타 챗봇과 차별화된 솔트룩스 톡봇이 글로벌 경쟁력을 다시 입증했다는 점이 상당히 고무적”이라며 “4차 산업혁명 시대에 최적화된 챗봇 서비스를 구축해 고객 편의성을 높이고 비즈니스 경쟁력 향상에도 기여하도록 노력하겠다”라고 말했다.

유현석 기자 guspower@asiae.co.kr