[특징주]초록뱀미디어, 3분기 호실적에 NFT 기대감 솔솔…'상승'

초록뱀미디어가 강세다. 3분기 호실적을 거둔 가운데 향후 대체불가능토큰(NFT) 사업에 대한 기대감이 높아진 것으로 풀이된다.

초록뱀미디어는 16일 오전 9시6분 기준 전거래일 대비 1.11%(35원) 오른 3185원에 거래됐다.

초록뱀미디어는 전날 연결 기준 매출액이 전년 동기대비 283% 증가한 390억원을 기록해 2016년 4분기 이래 최대 분기 매출을 기록했다고 밝혔다. 같은 기간 영업이익은 13억원을 달성해 3개 분기 연속 흑자다.

3분기 실적 개선은 올해 드라마 라인업 확장과 더불어 외식 및 전망대 등 부가 사업 전개에 따른 것이다. ‘펜트하우스3’, ‘결혼작사 이혼작곡2’, ‘오케이광자매’ 등 방송프로그램 관련 매출이 전체 매출의 약 58%를 차지했으며, 외식 사업을 영위하는 연결 자회사 ‘초록뱀푸드팜’의 매출 비중은 39%를 차지했다. 부산 ‘엘시티’ 전망대 임대 사업도 10억원의 규모로 꾸준한 이익을 냈다.

한편 초록뱀미디어는 지난 10일 약 1100억원 규모의 대규모 자금 조달에 성공했다. 회사는 NFT·메타버스·이커머스 등 콘텐츠 기반 신사업을 추진할 예정이다. 초록뱀미디어에 투자한 기업으로는 최대주주인 ‘초록뱀컴퍼니’를 포함해 ‘롯데홈쇼핑(법인명 우리홈쇼핑)’, ‘빗썸코리아’, ‘비덴트’, ‘위메이드트리’, ‘버킷스튜디오’, ‘YG플러스’ 등 총 7개사다.

