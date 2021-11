"비대면 진료, 국내 안착 가능할까"…벤처기업협회, 규제개혁 토론회

16일 오전 10시부터 유튜브 생중계

코로나 이후 일본·캐나다 비대면 진료 증가

사회적 합의·제도 개선책 논의 필요성↑

[아시아경제 김보경 기자] 벤처기업협회 산하 '디지털헬스케어정책위원회'는 의료계의 디지털 전환 관련 법·제도적 개선방안을 논의하기 위해 16일 오전 10시 국회의원회관 1세미나실에서 토론회를 개최한다.

이번 토론회는 비대면 진료를 주제로 더불어민주당 정무위원회 전재수 의원, 보건복지위원회 고영인 의원이 공동 주최하고 벤처기업협회 디지털헬스케어정책위원회에서 주관했다. 토론회는 의료계·정부·시민단체 등 다양한 분야의 의견을 수렴하고자 주제발표 및 4인의 종합토론으로 진행되며 유튜브로 실시간 중계한다.

첫 번째 주제발표를 맡은 김준환 서울아산병원 교수는 "비대면 진료가 공공적 의료시스템 하에서 순기능을 할 수 있을지 고민해야한다"며 "원격 모니터링을 통해 만성질환자의 상태가 담당 의사에게 전달되고 지속적으로 상담이 이뤄진다면 관리 능력이 높아질 것"이라고 했다. 그는 "산업 활성화 측면에서만 바라봐서는 국민의 지지도 얻을 수 없으며, 성공할 수도 없다"고 강조했다.

최환석 가정의학회 이사장은 해외 비대면진료 현황에 대해 발표한다. 그는 "일본, 캐나다 등 해외에서는 이미 비대면 진료의 허가와 이에 대한 보험적용이 이뤄지고 있다"면서 "국내도 원격의료 찬반논의에 머물지 말고 신속히 원격의료 기준정립 및 안전한 원격의료 제공방안 등이 마련돼야 한다"고 밝혔다.

송승재 벤처기업협회 디지털헬스케어정책위원장은 "비대면 진료를 본격적으로 시작한 해외와 2020년 2월부터 한시적 허용으로 이뤄져 온 국내의 경험을 미루어 보았을 때 환자의 치료와 안전을 최우선으로 의료 사각지대를 해소하는데 비대면 진료 서비스의 역할이 두드러지게 나타나고 있다"고 했다. 이어 "오늘 이 자리를 계기로 정부 차원의 가이드와 관련 정책이 적극적으로 제시돼 비대면 진료 서비스가 원활히 안착할 수 있기를 기대한다"고 말했다.

김보경 기자 bkly477@asiae.co.kr