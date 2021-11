오리온, 까만색 풍선껌 ‘와우 블랙레몬’ 출시

[아시아경제 이승진 기자] 오리온이 까만색 풍선껌 ‘와우 블랙레몬’을 출시한다고 16일 밝혔다.

와우 블랙레몬은 까만 외관 속 레몬 셔벗 맛이 특징이다. 레몬 과즙 농축액을 넣은 껌에 천연 색소로 구현한 검은색을 입힌 제품으로, 까만색 풍선을 불 수 있다. 오리온은 최근 블랙 아이스크림, 레모네이드, 치킨 등 검은색을 활용한 식음료들이 사회관계망서비스(SNS)상에서 인기를 끌고 있다는 점에 착안해 와우 블랙레몬을 출시하게 됐다.

와우 껌은 1997년 첫 출시 이후 풍선껌 시장을 선도하며 어린이들이 좋아하는 콜라, 소다, 포도 등 다양한 맛을 선보여 왔다. 2015년에는 ‘착한 포장 프로젝트’의 일환으로 가격변동 없이 11% 양을 늘리고, 품질도 업그레이드했다. 껌 개발팀이 기술 개발을 통해 오래 씹어도 새콤달콤한 맛이 유지되도록 제품을 개선하는 등 지속적으로 소비자 만족도를 제고하고 있다.

오리온 관계자는 “오랫동안 사랑 받아 온 스테디셀러 와우가 24년 만에 까만색 풍선껌으로 파격 변신을 하게 됐다”며 “새콤 상큼한 맛을 좋아하는 어린이들뿐 아니라 새로운 경험을 즐기는 MZ세대들 사이에서도 호응을 얻을 것으로 기대된다”고 말했다.

