신세계百, 겨울 정기세일…200여개 브랜드 최대 60% 할인

[아시아경제 김유리 기자] 신세계백화점은 오는 19일부터 다음달 5일까지 '마법같은 휴일'을 테마로 올해 마지막 정기세일을 진행한다고 16일 밝혔다.

단계적 일상회복(위드 코로나)이 시작된 후 맞는 첫 정기세일로 최대 60% 할인된 가격에 상품을 선보인다. 신세계백화점 13개 점포에서 총 200여개의 브랜드가 참여한다. 경품과 SNS 해시태그 행사도 준비했다. 비대면 쇼핑에 친숙한 MZ세대(밀레니얼+Z세대) 고객을 위해 인기 상품 라이브 방송도 진행한다.

예년보다 빨리 찾아온 추위로 마리끌레르, 로가디스, 바쏘 등의 여성·남성 패션 겨울 인기상품을 최대 50% 할인된 가격에 만날 수 있다. 진도, 동우, 윤진 등 국내외 모피 브랜드의 인기 상품을 최대 60% 할인해 선보인다.

해외 유명 브랜드 시즌오프도 가세한다. 25일부터 분더샵 여성·남성, 슈, 케이스스터디 등 신세계에서만 만날 수 있는 편집숍 인기상품을 최대 50% 할인한다. 분더샵 남성은 메종 마르지엘라, 베트멍, 셀린 등 인기 해외패션 브랜드를 최대 30% 할인 판매를 시작한다. 분더샵 여성에서도 셀린, 알렉산더 맥퀸, 베트멍 등이 최대 30% 할인에 돌입한다. 분더샵 슈는 최대 30% 할인 행사를 진행한다. 르네까오빌라, 끌레제리, 아쿠아주라 등의 브랜드가 참여한다. 마르니, 릭오웬스, 아크네 등 유명 해외 브랜드도 순차적으로 시즌 오프를 진행한다.

라이브 방송도 진행한다. 플라스틱아일랜드, 쥬크, 보브 등 총 20여개의 패션·스포츠 브랜드의 겨울 인기상품을 소개한다.

대전신세계 아트 앤 사이언스(Art & Science)에서 오는 19일 오후 4시부터 1시간 동안 라이브 방송을 통해 플라스틱아일랜드 핸드메이트코트, 니트, 점퍼, 자켓 등을 최대 30% 할인한다. 방송 종료 후에도 당일 자정까지 라이브 방송 녹화 영상을 볼 수 있으며 특가로 구매 가능하다.

신세계백화점의 대표 캐릭터인 푸빌라와 함께하는 홀리데이 어드벤처 이벤트도 있다. 오는 19일부터 다음달 5일까지 진행하는 랜덤박스 경품 행사는 신세계 모바일 애플리케이션(앱)을 통해 누구나 참여 가능하다. 카카오톡 푸빌라 이모티콘, 패션 7% 할인권, 멤버스바 커피 이용권 등 다양한 경품 혜택을 제공한다.

고객 참여형 인스타그램 SNS 해시태그 이벤트도 선보인다. 15일부터 다음 달 11일까지 본점 외관 라이츠 사진과 필수 해시태그를 추가하면 추첨을 통해 피숀 크리스마스 무드등(30명)을 추첨해 증정한다. 추첨은 12월13일 인스타그램 DM을 통해 개별 연락할 계획이다.

사은 행사도 함께 진행한다. 오는 19일부터 21일까지 신세계 제휴카드로 단일 패션 브랜드 200만·300만·500만·1000만원 이상 구매 고객에 한해 5% 신세계 상품권을 증정한다.

이성환 신세계백화점 영업전략담당 상무는 "올 마지막 정기세일은 위드 코로나 이후 첫 대형 행사로 다양한 이벤트를 준비했다"며 "안전한 쇼핑 환경 조성에 만전을 기할 것"이라고 말했다.

