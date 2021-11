중기부, 지역혁신 선도기업 100개사 모집

지역혁신 선도기업이 지역의 자립 성장 견인할 수 있는 발판 마련

[아시아경제 김종화 기자] 중소벤처기업부는 14개 시도와 손잡고 지역의 주력산업 성장을 주도적으로 이끌 지역혁신 선도기업을 모집한다고 15일 밝혔다.

지역혁신 선도기업은 정부가 지역균형 뉴딜 촉진을 위해 지난해 11월 마련한 '지역혁신 중소기업 육성전략'의 후속조치로 주력산업분야 유망 기업을 지역 주도로 발굴해 집중 지원하기 위해 추진됐다.

중기부와 14개 시도가 함께 추진하는 '지역혁신 선도기업 100 프로젝트'는 2022년까지 100개사 발굴을 목표로 이번에 50개사를 우선 선정하고, 이어 내년 하반기에 50개사를 추가 선정할 계획이다.

이번 1차 모집에서는 다음달 8일까지 희망기업의 접수를 받은 후 평가와 검증을 거쳐 내년 1월 중 최종 선정할 예정이다. 모집대상은 각 지역 스타기업, 규제자유특구 소재 사업자 등 지역 산업 생태계를 견인할 기본 역량을 갖춘 지역 중소기업으로 지역 중소기업(기관)간 협업체를 주도적으로 구성해 신청해야 한다.

선정된 기업에게는 기술개발 자금으로 최대 6년(3+3년) 20억원을 지원하며, 판로·인력·자금·투자 등 메뉴판식 지역자율 프로그램을 운영해 개별 협업과제에 따라 맞춤형으로 집중 지원하게 된다.

김성섭 중기부 지역기업정책관은 "이번 프로그램으로 지역혁신 선도기업이 지역 주력산업을 견인하고, 지역의 자립 성장을 위한 지역 산업생태계의 주체로 자리매김하는 발판이 되기를 기대한다"고 말했다.

참여를 희망하는 기업은 지역 테크노파크(TP) 누리집을 통해 다음달 8일까지 신청하면 되고, 보다 자세한 사항은 사업공고를 참조하거나 14개 시도 및 지역별 테크노파크로 문의할 수 있다.

