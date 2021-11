아이엘사이언스, 3분기 영업이익 전년比 292% '↑'…"4분기 최대 기대"

[아시아경제 유현석 기자] 아이엘사이언스 아이엘사이언스 307180 | 코스닥 증권정보 현재가 5,520 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 5,320 2021.11.15 08:05 장시작전(20분지연) 관련기사 아이엘사이언스, EV 충전 스마트 가로등 시스템 3종 출시아이엘사이언스 자회사 아이트로닉스, 지정석 신임 대표 선임[특징주]아이엘사이언스, 내년 매출 지난해 5배…미래차 시장 슈퍼루키 탄생 close 가 지난 2분기에 이어 3분기도 매출과 영업이익 모두 전년 동기 대비 보다 큰 폭의 성장을 기록했다.

아이엘사이언스는 올해 3분기 매출이 116억원에 영업이익 4억원을 기록했다. 전년 동기 대비 매출은 58%, 영업이익은 292% 증가됐다고 15일 밝혔다.

B2B 부문은 분기 누적 전년동기 대비 270% 증가한 218억을 기록하였으며, B2G 부문은 198% 증가한 33억을 기록했다.

송성근 아이엘사이언스 대표는 "통상적으로 상저하고의 계절성이 뚜렷한 점과 지난달 지분 취득한 아이트로닉스가 4분기부터 연결로 편입되는 점을 감안했을 때 4분기의 실적도 역대 최대로 이어질 것으로 예상된다"며 "차량용 실리콘 렌즈, 스마트 터널, 아이트로닉스의 기술력을 바탕으로 한 스마트톨링 및 C-ITS(협력 지능형 교통체계)로 미래차 인프라의 초석을 다져 나갈 수 있도록 할 것”이라고 강조했다.

유현석 기자 guspower@asiae.co.kr