13일 경기 하남시 한국도로공사 수도권본부에서 열린 '2021 아시아경제 연비왕 대회'에서 참가자들이 친환경 전기차를 살펴보고 있다. 올해로 14회를 맞은 아시아경제 연비왕 대회는 지금까지 1000여팀, 6000여명 이상이 참여한 국내 최대 규모의 에코 드라이빙 대회다./김현민 기자 kimhyun81@

