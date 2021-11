[아시아경제 영남취재본부 이상현 기자] 경북 구미에서 초등학교 동기를 둔기로 살해한 50대 남성이 경찰에 붙잡혔다.

12일 구미경찰서에 따르면 11일 오후 9시 20분께 구미시 선산읍의 한 도로에서 A(57) 씨를 검거했다.

A 씨는 지난 10일 오후 7시 50분께 구미 고아읍의 농로에서 초등학교 동기 B(57, 여) 씨를 둔기로 때려 살해한 혐의를 받고 있다.

A 씨는 경찰 체포 직전 자해를 시도해 현재 병원에서 치료 중이다.

경찰 관계자는 "A 씨의 치료가 끝나는 대로 정확한 범행 동기와 경위를 조사할 계획이다"라고 말했다.

