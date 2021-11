곡성 석곡 흑돼지 석쇠구이, 가을 손님 입맛을 사로잡다

불향 가득 쫄깃한 식감 섬진강 여행 필수 코스

[곡성=아시아경제 호남취재본부 차종선 기자 ] 전남 곡성군의 명물 석곡흑돼지 석쇠구이가 가을 맛객의 입맛을 사로잡고 있다.

곡성군과 석곡 흑돼지 특화음식점들은 석곡흑돼지 석쇠구이의 옛 명성을 회복하기 위해 힘을 쏟고 있다. 흑돼지 전문 음식점들의 내외관을 리모델링하고, 유튜브와 SNS를 활용해 홍보 활동에 나서기도 하고 있다.

이러한 노력 덕분인지 올해 봄부터 석곡흑돼지 석쇠구이를 찾는 손님들이 대폭 늘었다.

불향 가득한 쫄깃하고 부드러운 흑돼지 석쇠구이와 맛깔나는 전라도 반찬들에 맛객들이 이끌리고 있는 것이다.

곡성군과 지역 특화음식점들은 위드 코로나 정책이 시행됨에 따라 여행과 외식 수요가 늘어나면서 석곡흑돼지 석쇠구이의 인기가 더욱 높아질 것으로 기대하고 있다.

업주들은 “시설 개선 및 인테리어를 통해 쾌적한 공간을 만들고, 메뉴를 업그레이드하는 등 곡성군과 함께 노력한 덕에 손님들이 많이 찾아주시는 것 같다.”라고 말했다.

곡성군은 민선 7기 공약사항으로 석곡흑돼지 옛 명성 회복과 곡성읍권 대표 먹거리 개발을 추진하고 있다. 이에 따라 얼마 전 유명셰프와 함께 ‘흑돼지 와사비 석쇠구이(가칭)’이라는 새로운 메뉴 개발을 완료했고, 올해 안에 시판한다는 계획이다.

곡성=아시아경제 호남취재본부 차종선 기자 cha6960@asiae.co.kr㎟