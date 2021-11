사립학교 채용비리 칼 빼든 울산교육청 … 전국 최초 ‘공익심사위원’ 파견

[아시아경제 영남취재본부 황두열 수습기자] 울산시교육청이 사립학교 직원 채용 비리를 없애기 위해 ‘칼’을 빼들었다.

울산시교육청이 전국 최초로 사립학교 사무직원 채용 인사 비리를 뿌리뽑기 위해 교육청 추천 공익심사위원을 파견키로 했다.

공익심사위원제는 사립학교 사무직원 신규채용 때 서류전형부터 최종 면접까지 전 심사과정에 교육청이 추천한 공익심사위원이 3분의1 이상 참여하는 방식이다.

채용심사의 공정성과 투명성을 높이고자 응시자의 특수관계인은 심사위원에서 뺀다.

울산시교육청은 내년 1월 1일 신규채용부터 공익심사위원을 파견한다.

사무직원 채용공고를 원서접수 전 2주 이상 확보해 손쉽게 채용공고를 보고 지원할 수 있게 교육청과 학교 누리집 등 4곳 이상에 게시한다.

태연학교는 지난달 21일 사무직원 신규채용을 공고했고, 응시원서는 11월 11일부터 일주일간 태연학교에서 받는다.

2022년도 울산교육청 관내 사립학교 사무직원 채용은 5개 사립학교에서 일반행정 9급 등 7명을 채용할 예정이다. 상세한 사항은 교육청 홈페이지에 공고한다.

울산시교육청 관계자는 “사립학교 사무직원 채용에 공정성을 확보하고 투명성을 높여나가겠다”라고 말했다.

영남취재본부 황두열 수습기자 bsb03296@asiae.co.kr