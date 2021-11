‘낙동강 하류’ 1호 국가도시공원 도전 … 부산시, ‘국가도시공원 민관협의체’ 첫 회의

[아시아경제 영남취재본부 황두열 수습기자] 부산시가 낙동강 하류 일대를 국가도시공원으로 지정받기 위해 옷소매를 걷어붙였다.

부산시는 12일 오후 2시 30분 시청 22층 회의실에서 국가도시공원 지정을 위한 ‘국가도시공원 민관협의체’ 첫 회의를 개최한다고 밝혔다.

부산시는 서부산 개발제한구역 내 무분별한 난개발지역 정비와 동서 균형발전을 이끌기 위해 낙동강 하류 지역 750만㎡(227만평)를 국내 제1호 국가 도시공원으로 지정하는 방안을 추진 중이다.

앞서 지난 10월 부산시는 시민과 전문가 의견을 반영하고자 민관협의체를 구성했다.

회의에는 시 관계 공무원과 민간위원인 김승환 국가 도시공원 전국 민간네트워크 상임대표, 강호열 부산 하천살리기 시민운동본부 사무처장, 주기재 교수 등이 참석한다.

회의에서는 ▲맥도 100만평 그린시티 추진사항 공유 ▲국가 도시공원 지정 추진을 위한 상생협력과 발전 방향 ▲사업과 관련된 주요 사항과 문제점 검토 등에 각계 의견이 모인다.

시는 시민과 전문가 의견을 수렴해 사업추진 방향과 상생협력 방안 등을 모색한다는 방침이다.

심층 토론에선 민관협의체 역할을 자문과 의견 제시를 넘어 국가도시공원 지정에 직접 참여할 수 있도록 합의할 계획이다.

이근희 부산시 녹색 환경정책실장은 “제시된 의견들을 검토해 국가도시공원 지정 추진계획에 반영하고, 시민과 소통하는 자리를 지속해서 마련하겠다”라고 말했다.

