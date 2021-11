GS샵, 해외여행 상품 방송 재개…유럽 여행 상품 2종 선보인다

스페인&포르투갈, 터키 일주 패키지 상품 2종

내년 3월28일까지 사용 가능

'쇼미더트래블' 부활…다양한 여행 상품 선보일 방침

[아시아경제 김유리 기자] GS샵이 1년 9개월 만에 해외여행 상품 방송을 재개한다.

GS리테일이 운영하는 GS샵은 단계적 일상회복(위드 코로나) 시행에 맞춰 해외여행 상품을 선보인다고 12일 밝혔다. 지난해 2월 방송을 마지막으로 중단했던 항공권, 숙박권 등으로 구성한 해외여행 패키지 상품 방송을 1년 9개월 만에 재개하는 것이다.

GS샵은 오는 14일 오후 9시35분부터 65분간 '스페인&포르투갈'(6박9일), '터키 일주'(6박9일) 패키지 여행 상품을 방송한다. 회사는 "모두투어와 손잡고 가장 선호도가 높은 여행지를 엄선해 기획했다"고 말했다.

'스페인&포르투갈' 패키지는 스페인 7개 도시, 포르투갈 3개 도시 등 총 10개 도시를 관광할 수 있는 상품이다. 4성급 호텔 숙박(2박)과 '톨레도 미니열차' 이용권을 GS샵 단독으로 추가 제공한다.

'터키 일주' 패키지는 이스탄불, 카파도키아 등 터키 7대 관광지를 여행할 수 있는 상품이다. 통상 추가 비용을 내고 이용했던 '보스포러스 유람선' 관광, '돌마 바흐체 궁전' 관광을 비용없이 즐길 수 있으며 전 기간 월드 체인 힐튼호텔 1박을 포함해 5성급 특급 호텔에서 숙박한다.

백신 접종 완료 후 내년 3월28일까지 이용할 수 있다. 추가 비용 없이 최대 1억원 여행자 보험과 항공사(EY 에티하드 항공)가 제공하는 코로나19 관련 보험 가입 혜택을 제공 받는다.

GS샵은 이번 해외여행 상품 방송 재개를 기점으로 업계 대표 여행 전문 프로그램이었던 '쇼미더트래블'을 부활시킬 방침이다. 오는 21일부터 매주 일요일 오후 6시25분에 다양한 여행 상품을 선보일 계획이다.

한편 GS샵은 오는 14일 오후 9시35분부터 진행되는 생방송 중 3명을 추첨해 신세계상품권 100만원씩 총 300만원을 지급하는 행사도 진행한다.

김유리 기자 yr61@asiae.co.kr