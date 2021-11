NS홈쇼핑, 수험생 자녀 둔 임직원에 수능 응원 선물 전달

[아시아경제 김유리 기자] NS홈쇼핑은 11일 수험생 자녀를 둔 임직원에게 수능 응원 선물을 전달했다고 12일 밝혔다.

지난해에 이어 진행한 이번 행사에서는 조항목 대표가 임직원 수험생 자녀를 위해 합격 기원 선물세트와 응원의 메시지 등을 전달하는 시간을 가졌다. 선물세트 안에는 수능 시험날 간편한 간식으로 적합한 쿠키, 초콜릿, 마카롱 등을 담았다.

조 대표는 합격기원 선물을 전달하는 자리를 통해 "코로나19 상황 속에서 수능을 준비해온 임직원 자녀들과 뒷바라지 하느라 어려움이 많았을 임직원 모두 수고 많으셨다"며 "수험생 모두 노력과 인내로 쌓은 실력을 유감 없이 발휘해 꿈을 펼칠 수 있기를 바란다"고 말했다.

한편 NS홈쇼핑은 매년 수험생 자녀를 둔 임직원에게 수능 응원 선물을 전달하고 있으며 임직원 자녀 학자금제도를 통해 대학생 임직원 자녀의 입학금 및 수업료를 지원해 오고 있다.

