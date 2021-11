지진·단층 세계적 권위자 김영석 부경대 교수, 대한지질학회 학술상

경주 활성단층 연구 주도

[아시아경제 영남취재본부 황두열 수습기자] 국립부경대학교 김영석 지구환경과학과 교수가 대한지질학회 학술상을 받았다.

김 교수는 최근 라마다프라자 제주호텔에서 열린 ‘2021 추계 지질과학 연합학술대회와 대한지질학회 제76차 정기총회’에서 지질학 발전에 기여한 공로를 인정받았다.

김 교수는 단층손상대의 특성, 단층 진화와 변위 변화의 특성, 단층손상대에서 유체유동 특성, 지진 지표파열, 지진 전파와 분절 특성 등에 관한 연구와 새로운 이론 제시로 단층손상대 연구 분야 세계적 권위자로 인정받는다.

2016년 경주 지진 이후 정부 주도 ‘국가활성단층연구단’을 이끌고 국가 활성 단층 지도 제작사업을 총괄하고 있으며 단층 진화와 단층손상대에 대한 개념을 고지 진학과 활성단층 조사에까지 확대해 지진재해 연구와 국내 원전 부지 안전성 확보에 크게 기여했다.

학회에서 2022년 시작되는 대한지질학회 차기 이사에 선출된 김 교수는 지질과학 관련 학회인 IGC 2024 부산대회 사무총장, 대한지질공학회 이사, 과총 국민생활과학자문단 분과위원을 맡아 관련 학문 발전에 기여하고 있다.

김 교수는 국외 논문 40편과 국내 논문 48편, 국외 저술 3권과 번역서 6권 출판에 참여하며 활발한 연구 및 집필활동을 하고 있다.

