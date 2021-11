[아시아경제 이관주 기자] SK리츠 SK리츠 395400 | 코스피 증권정보 현재가 6,320 전일대비 10 등락률 +0.16% 거래량 267,324 전일가 6,310 2021.11.10 15:30 장마감 관련기사 배당금 짭짤…몸집 키우는 K리츠[클릭 e종목] SK디앤디, 자세히 보면 예쁘다“주식카톡방 완전 무료 선언” 파격 결정 close 는 연결재무제표 기준 당해사업연도 매출액이 170억8872만2000원이라고 10일 공시했다.

사측은 "당기 중 취득한 SK서린빌딩의 임대사업개시 및 신규 편입된 자리츠(클린에너지위탁관리부동산투자회사)의 임대수익 발생에 따른 실적 반영"이라고 밝혔다.

