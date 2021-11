지난 5일부터 왓챠 전파도

대원미디어는 지난 4일부터 SBS에서 방영되는 특수시각효과(VFX) 애니메이션 '아머드 사우루스'를 12일부터 넷플릭스에서도 감상할 수 있다고 10일 전했다. 관계자는 "세계 시장에서 한국 콘텐츠를 향한 관심이 커진 만큼 애니메이션 분야에서도 선구자 역할을 할 수 있도록 노력하겠다"고 했다. '아머드 사우루스'는 지난 5일부터 왓챠 전파도 탄다. 메카닉 공룡들이 외계 기계 공룡들에 맞서 싸우는 내용의 SF 액션 드라마다. 메카닉 공룡을 조종하는 파일럿 간 갈등과 동료애는 물론 종을 초월한 우정을 부각한다. 완성도 높은 3D 그래픽 기술력으로 본편 공개 전부터 호평을 받았다.

