부산서 멀쩡한 해상도로 달리다 ‘날벼락’ 맞은 택시 … 운전사·승객 모두 ‘트라우마’

[아시아경제 영남취재본부 김용우 기자] 대낮에 도로를 달리던 멀쩡한 차량의 앞 유리창이 깨지는 괴이한 일이 일어났다.

부산 남천동에서 해운대 방향 광안대교의 하단 도로에서 운행하던 택시에 쇠파이프로 추정되는 물체가 떨어져 차 유리창이 깨진 사건이다.

광안대교는 상·하단 2층 형태의 일방통행 해상도로로 사고가 난 하단 도로의 위쪽 천정도 도로이다.

지난 9일 온라인 인기 커뮤니티 보배드림에는 ‘부산광안대교 주행 중 교각 낙하물 사고’라는 제목의 글과 영상이 올랐다.

보배드림에 따르면 지난 8일 낮 12시 4분쯤 승객 1명을 태운 택시가 광안대교를 달리던 중 택시 앞 유리창에 교각 파이프로 보이는 물체가 떨어졌다.

글쓴이는 봉변을 당한 택시 기사의 조카라고 밝혔다.

작성자 A씨는 “당시 부산에는 비가 내리고 있었지만 호우주의보나 강풍주의보 등이 없었다”며 “주행 중 다리 위에서 일어난 사고였기에 자칫 대형사고나 연쇄 추돌로 이어질 수 있던 끔찍한 사고였다”고 글을 올렸다.

“(차에 탄)2명 모두 외견상 크게 다치지 않았지만, 택시 기사는 유리창 파편이 손에 박혔고 승객은 허리디스크 환자로 병원에 가려고 택시를 불렀던 참이어서 입원 치료를 받는 중”이라고 글을 이었다.

A씨는 “운전자 쪽 앞 유리창이 박살 났고, 만약 관통이라도 했으면 더 큰 일로 이어졌을 것”이라고 했다.

그는 “다행히 차량이 전복되거나 연쇄 추돌은 없어서 한시름 놓았으나 아직도 수직 낙하해서 유리창이 박살 나던 트라우마로 저희 삼촌은 이틀째 식사도 거의 못 하시고 헛구역질과 구토만 하신다”고 하소연했다.

공개한 택시 블랙박스 영상에는 광안대교를 주행하던 중 택시 앞 유리창이 갑자기 깨지면서 운전자와 승객 모두 놀라는 당시 상황이 담겼다.

이들은 “큰일 났다”, “대체 뭐가 떨어진거냐”, “다리에서 떨어졌나”라며 놀란 목소리로 대화를 한다.

떨어진 물체는 교량 보수공사를 위해 한쪽에 쌓아뒀던 공사 자재인 것으로 알려졌다.

부산시설공단 측은 “낙하물 방지망이 있는데 바람에 일부가 찢어진 상황”이라며 “곧바로 보수 조치는 다 완료했다”고 밝혔다.

