2021 SBO 연예인야구대회 14일 개막

[아시아경제 강주희 기자]사단법인 한국연예인야구협회(SBO·총재 정천식)가 주최하고 SBO와 한스타미디어가 주관하는 ‘2021 SBO 연예인 야구대회’가 오는 14일부터 28일까지 경기도 고양시 덕양구 농협대 야구장에서 열린다.

서울특별시와 서울특별시체육회가 후원하는 이번 대회에는 총 12팀이 출전, 14일 오후 1시 천하무적과 스타즈의 개막 경기를 시작으로 28일 오후 3시 결승전까지 총 11경기가 펼쳐진다.

지난해 우승팀 크루세이더스(단장 임호)를 비롯해 준우승팀 브로맨스(감독 송호범), 조마조마(감독 서지석), BMB(감독 장철한), 라바(감독 장현수), 공놀이야(단장 홍서범), 인터미션(단장 오만석), 천하무적(단장 김창열), 알바트로스(감독 조영보), 스타즈(단장 이휘재), 올드브로스(단장 김태균), 그랜드슬램(감독 박재정)등 12개 팀이 출전, 토너먼트로 진행된다.

이번 대회는 농협대 야구장 정문에서 1차 발열 검사에 이어 야구장 입구에서 2차 발열 검사 및 방문자 기록 유지 등 코로나 19 방역 지침을 준수하며 열린다. 참가 선수들은 코로나 19 백신접종 완료자로 제한하며 미접종자는 48시간 이내 PCR검사 음성 확인자만 출전할 수 있다.

이번 대회는 유튜브채널 한스타TV, 네이버 스포츠 한스타TV, 최반장TV 등을 통해 실시간 생중계된다.

강주희 기자 kjh818@asiae.co.kr