한국거래소, 서울시와 맞손…"핀테크 상장 적극 지원"

코스닥·코넥스 시장 활성화 위해 각종 지원 예정

[아시아경제 이민우 기자] 한국거래소가 핀테크(금융+기술) 기업의 상장을 적극 지원하기 위해 서울시와 손 잡는다.

한국거래소는 서울시와 이 같은 '우수 핀테크기업 상장 활성화 지원을 위한 업무협약'을 체결했다고 10일 밝혔다.

이에 따라 양 기관은 함께 핀테크 기업의 발굴 및 육성을 지원한다. 한국거래소는 특히 핀테크 기업이 코스닥 및 코넥스 시장에 활발히 상장하도록 컨설팅과 교육활동, 상장설명회, 기업IR 등을 지원할 예정이다. 서울시는 산하 서울핀테크랩을 통해 핀테크기업 대상 업무공간, 멘토링 제공 등을 제공하며 국내외 핀테크기업 육성을 지원하고 있다.

한국거래소는 향후에도 핀테크 산업과 자본시장의 유기적인 연계를 통해 핀테크 산업이 대한민국의 대표 산업이 될 수 있도록 서울시와 업무 협력을 지속적으로 강화할 계획이다.

홍순욱 한국거래소 코스닥시장본부장은 "이번 협약을 통해 많은 우수 핀테크기업들이 코스닥, 코넥스시장 상장을 디딤돌로 삼아 우량 혁신기업으로 발전하는 계기가 되길 바란다"고 했다.

