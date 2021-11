한국공공기관연구원, '2021 공공기관 컨퍼런스' 개최

웨비나 행사로 진행…정세균 전 국무총리 기조연설

[아시아경제 김서현 기자] 한국공공기관연구원(원장 신문주)이 내달 8~9일 이틀간 국내 최대 규모 웨비나 행사인 '2021 대한민국 공공기관 컨퍼런스'를 개최한다. 정부 주요 정책에 대한 깊이 있는 분석을 통해 공공기관들이 경영성과를 향상할 수 있는 다양한 방안들을 논의하는 행사다.

연구원은 위드 코로나 시대에 필요한 새로운 기술과 비전을 제시하는 종합적인 프로그램으로 이번 행사를 준비한다고 밝혔다. 정세균 전 국무총리의 기조연설(포스트코로나 시대 공공기관의 역할과 사명) 비롯해 다섯 개의 트랙으로 진행된다.

트랙별 주제는 공공기관 정책방향, 한국판 뉴딜(4대 뉴딜)과 4차 산업혁명, 공공기관 ESG경영 정책, 국가공공기관 경영관리, 지방공공기관 성과관리 등이다. 참가 신청은 한국공공기관연구원 홈페이지에서 할 수 있다.

김서현 기자 ssn3592@asiae.co.kr