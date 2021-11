[아시아경제 성기호 기자] NH농협은행은 금융소비자보호부문 이수경 부행장과 직원들이 수확철을 맞아 경기도 양평군에 소재한 다대리 자매결연마을을 방문하여 농촌 일손돕기를 실시했다고 10일 밝혔다.

이날 일손돕기에 참여한 임직원들은 도리깨를 이용한 콩털기 작업과 마을회관 정비 등 다양한 활동을 실시하며 구슬땀을 흘렸으며, 코로나19 확산 방지를 위한 마스크 착용 및 거리두기 등의 방역 수칙을 준수하였다.

이수경 부행장은 “지난 여름에 금융소비자보호부문 직원들이 직접 심은 작물을 수확하게 되어 더욱 큰 보람을 느낀다.”라며, “앞으로도 코로나19 장기화로 일손부족에 어려움을 겪는 농가를 위해 지원을 아끼지 않는 든든한 민족은행이 되겠다.”라고 말했다.

