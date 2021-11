"美, 독일주둔 미사일사령부 20년만에 재가동 준비...냉전시대 회귀"

"美 극초음속 무기 '다크이글' 운영계획"

"러 미사일 전력에 대항하기 위한 조치"

[아시아경제 이현우 기자] 미국이 최근 러시아의 미사일 전력 등 군비증강에 대응하기 위해 1991년 이후 20년 이상 운영을 중단해온 독일 주둔 미사일사령부를 다시 재개할 계획으로 알려졌다. 미국과 러시아의 군사 대결이 과거 1960년대 냉전시기로 회귀할 것이란 우려가 나오고 있다.

9일(현지시간) 영국 일간 더 타임스에 따르면 미국정부가 지난 1991년 운영을 중단했던 독일 주둔군 미사일사령부였던 독일 마인츠-카스텔 지역의 제56 포병사령부의 재가동을 준비 중이다. 더 타임스에 따르면 미군은 제56 포병사령부에서 미군이 개발 중인 극초음속 무기 '다크이글(Dark Eagle)'을 도입, 운영할 계획인 것으로 알려졌다.

미군 제56 포병사령부는 2차대전 이후 냉전기간 동안 유럽에 대한 나토의 핵억제력을 담당한 바 있다. 이후 지난 1991년, 소련이 붕괴하고 주력무기인 퍼싱Ⅱ 탄도미사일이 러시아와 체결한 중거리핵전력조약(INF)에 따라 금지되면서 운영이 중단됐다. 그러나 도널드 트럼프 전 미국 대통령은 2019년 러시아가 개발한 신형 SSC-8 순항 미사일이 INF 조약을 위반한 것이라며 INF 조약에서 탈퇴하면서 운영재개가 검토돼왔다.

56포병사령부에 배치될 예정인 다크이글 미사일은 개발이 완료된 상태로 배치되면 음속의 5배 이상인 시속 6400㎞로 비행할 수 있다고 더 타임스는 전했다. 다크 이글 외에도 미 해군 토마호크 지상공격용 순항미사일의 지상 발사 버전도 배치될 예정으로 알려졌다.

