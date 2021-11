전력공기업 "2050년 석탄발전 전면 중단"…탄소중립 비전 발표

'빛가람 국제 전력기술 엑스포 2021(BIXPO 2021)' 개막

[아시아경제 권해영 기자] 한국전력 등 7개 전력공기업이 탄소중립 달성을 위해 오는 2050년까지 석탄발전을 전면 중단하겠다고 공동으로 선언했다.

한전과 남동·중부·서부·남부·동서발전, 한국수력원자력 등 6개 발전공기업은 10일 광주 김대중컨벤션센터에서 열린 '빛가람 국제 전력기술 엑스포 2021(BIXPO 2021)' 개막식에서 이 같은 내용을 담은 탄소중립 비전 '제로 포 그린(ZERO for Green)'을 발표했다.

우선 전력공기업은 재생에너지, 수소 등 탄소배출이 없는 발전원으로 전환해 발전 분야 탄소배출 '제로'를 달성하기로 했다. 이를 위해 2050년까지 석탄발전을 전면 중단하고 민간기업 참여만으로는 활성화가 어려운 대규모 해상풍력, 차세대 태양광 등 자본·기술집약적 사업 개발을 주도할 계획이다.

암모니아, 그린수소 등 수소 기반 발전도 단계적으로 확대한다. 전력공기업은 급속히 증가하는 재생에너지를 적기에 안정적이고 효율적으로 수송하도록 전력망을 선제적으로 보강하기로 했다.

에너지저장장치(ESS) 등 유연성 자원을 확보하는 한편 복잡성이 높아지는 전력망의 최적 운영이 가능하도록 지능형 전력공급 시스템을 구축해 나갈 예정이다.

전기화로 인한 전력수요의 증가에 대비해 다양한 수요감축 프로그램 운영, 에너지효율 기술 개발 등으로 에너지 소비효율을 높이고 전력 수요의 분산화도 촉진할 방침이다.

또한 전력공기업은 공동의 기술개발 전략과 이행방안을 담은 '탄소중립 기술개발전략'을 수립해 발표했다.

이들 기업은 터빈 대형화 및 대규모 단지 시공 기술 등을 개발해 2030년까지 해상풍력의 균등화발전단가(LCOE)를 현행 대비 40% 이상 절감한 ㎾h당 150원으로 낮추기로 했다. 수전해 기술을 중점 개발해 그린수소의 생산 효율도 현재의 65% 수준에서 2030년까지 80% 이상으로 높일 계획이다.

연료 전환을 위해선 2027년까지 20% 암모니아 혼소를 실증하고 2028년까지 50% 수소 혼소 기술을 개발한다.

이산화탄소 포집·저장·활용(CCUS) 기술을 2030년까지 석탄화력 500㎿, 가스화력 150㎿급으로 상용화해 포집 비용을 현재의 50% 수준인 t(톤)당 30달러까지 낮춘다는 목표도 세웠다.

전력공기업 관계자는 "탄소중립 달성을 위해선 국내 온실가스 배출량의 37%를 차지하는 전환(발전)부문의 탄소배출 제로화와 재생에너지 발전 확대 등이 필수"라며 "전력산업 밸류체인(가치사슬) 전 과정에 걸쳐 역할을 충실히 이행하겠다는 의지와 방향성을 밝힌 것"이라고 밝혔다.

권해영 기자 roguehy@asiae.co.kr