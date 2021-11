동양생명, 3분기 누적 순익 2497억…전년비 131%↑

[아시아경제 오현길 기자] 동양생명 동양생명 082640 | 코스피 증권정보 현재가 6,950 전일대비 30 등락률 -0.43% 거래량 61,094 전일가 6,980 2021.11.10 10:44 장중(20분지연) 관련기사 동양생명, 고객상담에 인공지능 활용 'AI 컨텍센터' 가동동양생명, 신규 캐릭터 수호천사 이모티콘 배포동양생명, '새로운 수호천사' 브랜드 캐릭터 공개 close 은 3분기 누적 순이익이 2497억원으로 전년 동기 대비 131.5% 증가했다고 10일 공시했다.

같은 기간 영업이익은 전년동기 대비 134.5% 증가한 3041억원을 기록했으며, 매출액은 0.5% 늘어난 5조383억원이다.

수입보험료 3조6447억원 가운데 보장성 수입보험료는 전년동기 대비 3.0% 성장한 1조7935억원을 기록하며, 보험이익이 안정적으로 늘면서 주요 영업지표도 개선됐다고 설명했다.

총자산은 전년 동기 대비 2.5% 증가한 36조4548억원, 운용자산은 3.0% 증가한 31조6906억원을 기록했다. 운용자산이익율은 전년동기 대비 54bp 상승한 3.64%를 기록했으며, 지급여력(RBC)비율은 223.6%로 안정적인 수준을 유지했다.

동양생명 관계자는 "보장성 수입보험료 확대, 운용자산이익율 개선 등 안정적인 이익 창출 근간을 바탕으로 일회성 이익도 일부 반영되면서 누적 순이익이 큰 폭으로 늘었다"며 "지속가능한 성장 기반 확대 원칙 아래 견고한 성장을 이어가겠다"고 말했다.

