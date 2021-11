큰손 사랑 '현대차·기아' 好好

지속 러브콜에 주가 상승

4분기 전망도 밝아

[아시아경제 이민지 기자] 큰손들의 지속적인 러브콜에 현대차와 기아의 주가가 오름세를 보이고 있다. 증권가에선 반도체 수급 개선과 판매가격 상승에 따라 탄탄한 실적이 기대된다며 주가 상승에 대한 전망을 확대했다.

10일 한국거래소에 따르면 지난달 1일부터 전날까지 기아 주가는 7만8300원에서 8만7000원으로 11% 넘게 상승했다. 현대차 주가도 19만3500원에서 21만3000원으로 10%대 오름세를 보였는데 같은 기간 코스피 등락률(-1.87%)을 크게 웃돌았다.

외국인과 기관이 적극 주식을 사들이자 주가가 힘을 받은 것으로 분석된다. 외국인은 지난달 이후 기아를 3708억원어치, 현대차를 2068억원어치 사들였고 기관도 두 회사의 주식을 각각 2180억원, 1878억원어치 순매수했다. 외국인과 기관의 순매매금액의 합은 각각 5888억원, 3947억원으로 순매수 종목 순위 기준 3위, 5위를 기록했다. 반도체 수급난으로 지난 7월부터 9월까지 외국인과 기관은 현대차를 각각 6209억원, 8077억원어치 순매도하며 국내 주식 중 세 번째로 많이 팔아치웠었다.

생산차질에 대한 불확실성 완화 기대와 양호한 실적 전망이 투심 변화를 끌어낸 것으로 풀이된다. 최근 발표된 10월 현대·기아차의 세계 시장 도매 판매량을 보면 반도체 공급난에 지난해 대비 20% 감소한 52만5000대를 기록했다. 그러나 시장에선 ‘지금이 바닥이다’는 전망을 내놓으며 4분기부터 도매 판매량이 개선될 것이란 기대감을 키워나갔다. 조수홍 NH투자증권 연구원은 "올해 생산 차질은 불가피했지만 생산은 9월, 도매 판매는 10월에 저점을 확인한 것으로 판단된다"며 "물류 대란은 시간이 걸리겠지만 궁극적으로 해결될 수 있는 문제로 자동차 수요기반이 탄탄하다는 점에 더 주목해야 할 것"이라고 설명했다.

증권가에선 현대차와 기아와 같이 완성차 업체는 부품사 대비 평균판매가격 상승 제품 믹스 개선을 통해 수익성을 방어해 나갈 것으로 전망했다. 풍부한 수요 대비 빡빡한 공급 일정에 최저 수준까지 떨어진 인센티브와 재고 수준은 실적 안정성을 높여줄 수 있기 때문이다. 현대차와 기아의 4분기 예상 영업이익 추정치는 1조9540억원, 1조5089억원으로 1년전 대비 각각 17.74%, 55.77% 상승할 것으로 추산됐다. 장문준 현대차증권 연구원은 "완성차는 평균판매가격과 믹스 개선 효과와 공급량 확대를 누리며 높은 수익성을 유지 개선할 수 있을 것"이라며 "부품사는 완성차 업체들의 공급망 정책이 안전 재고 확보로 명확히 하는 구간에서 일시 가동 회복 탄력을 받을 수 있을 것"이라고 전망했다.

이민지 기자 ming@asiae.co.kr